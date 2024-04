Waterloo für ÖVP in Innsbruck, Sieg für Rebellen

Kurz vor 18 Uhr verdichteten sich Gerüchte, was das Ergebnis betrifft. Vor allem eine Aussage machte die Runde: ein totales Desaster für die ÖVP. Knapp eine Stunde später stand fest: Die Grünen sind – aus welchen Gründen auch immer – allen Unkenrufen zum Trotz relativ stabil aus dieser Wahl hervorgegangen. Die Freiheitlichen, im Vorfeld stets als die Favoriten bezeichnet, wurden so wie in Salzburg eines Besseren belehrt. Die Bäume wachsen auch in Tirol nicht in den Himmel.