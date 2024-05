Salzburger Storchenpaar hat in Obertrum neues Nest

Just am selben Tag tauchten erstmals Störche bei der Trumer Brauerei in Obertraum auf. „Es gibt nur etwa zehn Storchenpaare in ganz Salzburg und im südlichen Bayern“, sagt Hemma Gressel von Birdlife Austria. Geht es nach der Vogelexpertin, dann ist also praktisch fix: Das neue Obertrumer Vogelpaar können nur die vom Strommast in Salzburg-Leopoldskron vertriebenen Tiere sein.