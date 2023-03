Latein und Griechisch lebt bei Jungen weiter

Auf Texte beider Sprachen stürzten sich vergangene Woche 61 Schüler aus ganz Salzburg. Die Landesolympiade fand in der Salzburger Residenz statt. „Latein und Griechisch erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit in der Schule“, erklärt AHS-Lehrer und Organisator Walter Steinbichler. Für die Schüler wählte er einen Text mit aktuellem Bezug aus. „Es geht um die Beziehung zwischen Natur und Umwelt, um von Menschen gemachte Katastrophen“, so Steinbichler.