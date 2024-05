Brennendes Fahrzeug forderte Zederhauser Feuerwehr

Kurz nach 5 Uhr in der Früh wurde die Freiwillige Feuerwehr Zederhaus zu einem PKW-Brand auf die die Tauernautobahn gerufen. Ein Auto sei in Fahrtrichtung Villach unterwegs gewesen und plötzlich sei Rauch aufgestiegen. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.