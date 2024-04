Fehlentscheidung als große Motivation für Schwaz

Meistertitel als Ziel

Die Mannschaft musste die Niederlage erst verarbeiten, konzentrierte sich ab Mittwoch dann auf den ersten Gegner auf dem Weg zum Meistertitel. Im ersten Viertelfinalspiel ist am Samstag (20.20, live auf Krone TV) Linz in der Osthalle zu Gast. „Jetzt beginnt erst die wichtigste Phase in der Saison. Wir haben nach dem Cup-Finale etwas gutzumachen. Dann gewinnen wir halt das Ding“, ist Nationalteamspieler Michael Miskovez extra motiviert: „Die einzige Chance zur Revanche an Zweitligist Westwien ist der Super-Cup – und dafür müssen wir eben Meister werden!“