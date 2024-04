Anrainer toben: „Stadtchefin verharmlost Dinge!“

Aufgebracht meldete sich einer der vom Jugendlärm maßgeblich betroffenen Anrainer beim Funcourt in Gföhl, die „Krone“ berichtete. „Es ist eine bodenlose Frechheit, was die Bürgermeisterin da behauptet! Sie stellt uns hin, wie wenn wir keine Toleranz hätten, und verharmlost die Zustände. Wir waren ja selbst auch einmal jung und haben auch Unfug gemacht, und das ist auch okay. Was hier getrieben wird, ist viel zu viel“, kritisiert der Anwohner ÖVP-Stadtchefin Ludmilla Etzenberger scharf.