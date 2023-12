Anschlag auf Synagoge geplant: 16-Jähriger in Haft

Erneut konnte ein möglicher islamistischer Anschlag in Österreich verhindert werden. Bei einer Pressekonferenz im Innenministerium am Montag berichteten Gerhard Karner (ÖVP) und DSN-Direktor und Projektleiter Omar Haijawi-Pirchner von einem erst 16-jährigen Steyrer, der konkrete Terrorpläne für eine Synagoge in Wien gehabt haben soll.