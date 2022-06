Nistplatz: Möwen attackierten mehrere Badegäste

Mit einem tierischen Problem hatten die Gäste am idyllischen Badesee in St. Johann bei Feistritz im Rosental zu kämpfen. Denn ein Möwenpaar hatte eine mitten auf dem Wasser verankerte Plattform für sich als Nistplatz in Anspruch genommen. Und die Vögel flogen Attacken auf jeden, der zu nahe an ihr Nest gekommen war.