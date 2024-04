Eine Nacht, vor der sich alle gefürchtet haben

Wesentlich gravierender sieht das Gerhard Wohlmuth, steirischer Unternehmer und im Aufsichtsrat vom österreichischen Weinmarketing. „Ich rechne mit einem Ausfall von generell 20 Prozent, in heiklen Lagen sogar mit einem Drittel.“ Und vor allem die Nacht auf heute beunruhigte ihn gestern noch sehr: „Im Moment ist der Entwicklungsstand im Weingarten so, dass die Gescheine zum Teil schon da sind, also der Traubenansatz. Das ist ein ganz empfindlicher Status, weil es sich um junge Triebe handelt, die voll im Saft stehen. Die vertragen ein Minus von höchsten 0,5 Grad.“