Comedy-Liebling Christian Clavier zurück im Kino

Der komödiantische Versuch, Vorurteile in Sachen Herkunft auszuhebeln, setzt auf die Demaskierung recht lächerlicher Ressentiments, unterhält aber eine Zeit lang mit einem verbalen Schlagabtausch in der Manier eines Boulevardtheaters. Doch dann wird der Erbgut-Disput zunehmend plumper und tut sich mit peinlichem Hickhack nichts Gutes. Und der Zuckerguss am Ende sorgt höchstens für Sodbrennen.