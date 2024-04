Neuer Woody-Allen-Film: „Glück ist ein Bausatz“

Ach, ist das so? So schnell „passieren“ Affären in Paris?

Das hat nichts mit Paris zu tun, wenngleich Woody Allen zauberhaft stimmungsvolle Bilder findet. So eine kleine Verliebtheit, in Frankreich sagen wir „coup de foudre“ (das frz. Wort für Blitzschlag, Anm. d. Red.) dazu, trifft einen doch völlig unvorbereitet. Untreue hat keinen Vorsatz. Niemand geht in der Früh aus dem Haus und denkt, heute mache ich einen Seitensprung!