Ab dann bittet Venedig seine Besucher zur Kasse

An besonders besucherstarken Tagen und Wochenenden, müssten Touristen ab April von 8.30 bis 16 Uhr fünf Euro Eintrittsgeld, teilte der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, am Donnerstag mit. Das Eintrittsgeld werde an insgesamt 29 Tagen im Jahr 2024 erhoben: vom 25. bis 30. April, vom 1. bis 5. Mai und an allen übrigen Wochenenden (samstags und sonntags) bis zum 13. und 14. Juli.