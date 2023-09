Nach Covid: Bundesheer stellt „Elitemiliz“ auf

Das Bundesheer sucht derzeit unter seinen knapp 40.000 Milizsoldaten Bewerber für eine neue, schnelle Reaktionsmiliz (ReakMiliz). Diese „Bürger in Uniform“, die neben ihrem zivilen Beruf regelmäßig als Soldat üben, sollen künftig bis zu 30 Tage im Jahr Dienst an der Waffe verrichten - und müssen im Alarmfall innerhalb von zwei Tagen in der Kaserne erscheinen.