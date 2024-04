Zwei Tonnen schwere Spule fiel Arbeiter auf Beine

Ein 29-jähriger Arbeiter hat Mittwochvormittag bei einem Unfall in einer Maschinenbaufirma in Linz schwere Quetschungen an beiden Beinen erlitten. Der Mann hantierte an einer 2000 Kilo schweren Rohrspule, als diese kippte und ihm laut Polizei direkt auf die Beine fiel und liegen blieb.