Sorge um Rafa Nadal: Fällt er für French Open aus?

Der von Verletzungen geplagte Spanier spielt diese Woche beim Masters-1000-Turnier in Madrid, fit fühlt er sich aber nicht. Der 37-Jährige gab in einer Pressekonferenz an, dass er von seiner Topform weit entfernt sei und es ein persönliches Opfer sei, in der Hauptstadt seines Heimatlandes in Runde 1 gegen den US-Amerikaner Darwin Blanch zu spielen.