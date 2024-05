„Verzogener Fratz“ Haaland kontert Legende Keane

„Verzogener Fratz“

So nebenbei seien „25 Tore gar nicht so schlecht“, meinte Haaland: „Ich habe einen gar nicht so schlechten Trainer, der mich antreibt“, und auch die Mitspieler seien bestens. Was Keane danach im TV-Studio freilich noch immer nicht zum Haaland-Fan mutieren ließ. Selbst nach vier Toren fand er am norwegischen Power-Bomber etwas auszusetzen. Als er gegen Wolverhampton vom Feld musste, habe Haaland sich „wie ein verzogener Fratz“ verhalten, weil er seine Unzufriedenheit ob der Auswechslung zur Schau stellte.