„Arthur der Große“: Dieser Film-Hund toppt Lassie

Die schönsten Geschichten schreibt das Leben! Als der Schwede Mikael Lindnord 2014 an der World Championship in Ecuador teilnahm, lief ihm ein Mischlingsrüde zu. Der Athlet hielt diese Erfahrung in einem spannenden Buch fest, Titel: „Der Hund, der den Dschungel durchquerte, um ein Zuhause zu finden“.