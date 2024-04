Am Weg zur Energiewende: Wasserstoff als Lösung?

Das Energiecamp der Holzwelt in Murau ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Am Donnerstag und Freitag wollen die Organisatoren einmal mehr beweisen, dass sie eine Vordenkerrolle inne haben. Der Titel lautet „Wasserstoff – Power für den Wandel?“. Eine Reihe renommierter Speaker wird die zehnte Ausgabe begleiten, unter anderem Michael Harasek, bekannt für seine Innovationen in der Wasserstoffwirtschaft, Sarah Löschl (aus dem Ministerium für Arbeit und Wirtschaft, Koordinatorin bei der Umsetzung der Wasserstoffstrategie), Vanja Subotic vom Institut für Wärmetechnik an der TU Graz oder Jürgen Rechberger, Experte von AVL List. Das Energiecamp bietet zudem wieder einen Mix aus Information, Diskussion und Entertainment, so wird es auch eine Spezialausgabe von „Fakt oder Fake“ mit Moderator Clemens Maria Schreiner geben.