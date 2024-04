Trotz Gästeplus: Tiroler Bäder mit Existenzängsten

Eisige Temperaturen und Schnee auf den Bergen: Man möchte es kaum glauben, aber Tirols Badenixen und Wassermänner fiebern bereits der Freibadsaison entgegen. Während am Innsbrucker Tivoli noch letzte Vorbereitungsarbeiten für die Eröffnung am 9. Mai erledigt werden, wird in Hall noch bis Ende Juni eifrig gehämmert und gebohrt. Für 9,25 Millionen Euro wird dort bekanntlich das Freibad saniert und soll dann jede Menge Besucher anlocken.