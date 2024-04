Kids kommen seltener an Alkohol und Tabak

Niedrigster Wert seit Testbeginn

Auch die Einhaltung der Gesetze in Sachen Tabak- und Nikotinprodukte wurde getestet. Bei insgesamt 91 Testkäufen wurde in nur zwölf Fällen ein Tabak- bzw. Nikotinprodukt an Heranwachsende herausgerückt. Das entspricht einer Abgabequote von 13,2 Prozent – der niedrigste Wert seit Testbeginn im Jahr 2016.