Bon Jovi: War in Ehe „nicht immer ein Heiliger“

Dass der Gruppe aus New Jersey in den 1980er-Jahren der internationale Durchbruch gelang und sie bis heute erfolgreich ist, liegt laut Frontmann Jon Bon Jovi vor allem an harter Arbeit. „Es gab sicherlich talentiertere Jungs, die man in jeder Eckkneipe finden konnte“, sagte der 62-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in London.