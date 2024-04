Wie haben Sie es noch geschafft, Letzte zu werden?

Was würden Sie sich von der Gesellschaft wünschen?

Dass sie uns Schwarze respektieren. Ich wurde gemobbt und attackiert und bin deshalb noch immer in Therapie. Meinen Sportclub musste ich verlassen. Trotzdem bin ich froh, in Österreich zu leben, es ist ein wunderschönes Land. Die Rassisten – jetzt sage ich das Wort doch! – zählen für mich nicht.

Bobby: Ich habe auch ein Erlebnis zu diesem Thema, obwohl meine Hautfarbe weiß ist. In der Schule wusste ich einmal als einziger die richtige Antwort. Da hat mein Volksschullehrer gesagt: Schämt euch! Er, der hier ein Fremder ist, weiß das, und ihr wisst es nicht!" Ich war noch klein und konnte es nicht einordnen. Was hat mich von den anderen Kindern unterschieden? Ich bin genauso in Österreich aufgewachsen. Auch das war Rassismus.

Abena: Wir versuchen, die Kinder so zu erziehen, dass sie sich nicht auf emotionale Kämpfe einlassen. Sondern die positiven Dinge, die es hier gibt, zu schätzen. Bobby: Und selbst das beste Beispiel zu sein.