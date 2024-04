„Sekt, Schnitzel und ein bisserl Muskelkater“

Die Zuschauer am Streckenrand tobten, hinter der Ziellinie wartete schon der Interviewer mit dem Mikrofon. Pauli erzählte am Tag danach: „So einen Wirbel habe ich noch nicht erlebt. Habe dabei prompt vergessen, auf meine Uhr zu drücken. Daher wusste ich am Anfang gar nicht, welche Zeit ich gelaufen bin.“ Der 84-Jährige grinste: „So einen Lärm bin ich nicht gewöhnt. Es war unglaublich, wie viele Leute mich angefeuert haben.“ Anschließend stieß der Pensionist mit einem Glaserl Sekt mit Lauf-Legende Gerhard Wally an. Der Wiener vom 100 Marathon Club Austria absolvierte am Sonntag seinen 734. Marathon!