Wien läuft heute 21-mal um die Erdkugel

Als am 25. März 1984 der Startschuss zum ersten „Wiener Frühlingsmarathon“ gegeben wurde, hätte man sich wohl kaum träumen lassen, was dereinst aus diesem Lauf werden sollte. 794 Menschen nahmen vor 40 Jahren teil, an diesem Wochenende sind es über 42.000. Zur Relation: Nur elf Städte in Österreich haben aktuell mehr EinwohnerA