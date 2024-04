Steirer sollen Kurzzeitpflege in Heimen bekommen

Worum geht’s bei dem Gesetz in groben Zügen? Ein großer Wurf wird beispielsweise eine Verbesserung in Sachen „Kurzzeitpflege“ sein: Jetzt können in steirischen Heimen Plätze freigehalten werden, wenn Patienten spontan und kurzfristig Betten benötigen. Geregelt wird auch die Übergangspflege etwa zur Nachsorge nach Operationen.