Zwischen Trauer und Vorfreude auf die Premiere

Es sind zwar traurige Umstände, doch für die Mitwirkenden ist es eine Ehrensache, das Vermächtnis von Roland Ellensohn mit dieser Produktion weiterzuführen. Der Spielleiter und Regisseur verstarb am 6. April ganz überraschend. Mit Unterstützung des Vereins soll seine letzte Regiearbeit trotzdem wie geplant über die Bühne gehen. „Als Regieassistenz durfte ich in 120 Probenstunden miterleben, mit welcher Leidenschaft und Präzision unser Regisseur Roland an diesem Projekt arbeitete“, so Lisa Schöpf, die nun die Fäden in die Hand gelegt bekommen hat.