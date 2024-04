TikTok-Star als Held der letzten Sekunden

Die Klosterneuburger waren extrem wurfsicher in das erste Duell des Superliga-Play-offs gestartet, nach dem ersten Viertel führten sie schon 26:14. Bis zur Pause war der Zauber aber verflogen, kurzfristig gingen die Gäste sogar in Führung. „Ein bisschen Nervosität und Unsicherheit war dabei, weil wir noch nicht gegen Kapfenberg in dieser Konstellation gespielt hatten“, erklärte Manager Matthias Hager später, „wir haben uns das Leben schwerer gemacht, als es sein hätte müssen.“ So wurden viele Dreier unnötig verworfen. Auch von Carius, der nur zwei seiner neun Distanzwürfe traf.