Bischofberger sagt für KAC gar Europas Champion ab

Ein harter Abschied

Während die Salzburger am Eis feierten, waren die Klagenfurter Freitag schnell in ihre Kabine verschwunden. Dort ließen sie sich bis 2 Uhr von Familie und Freunden trösten. Der scheidende Ganahl wollte sein rotes Trikot gar nicht ausziehen. Dann ging’s weiter in die Innenstadt in die Bar „Teatro“, wo Teile der Rotjacken bis in der Früh von Fans gefeiert wurden. Statt der Meisterparty am Neuen Platz am heutigen Sonntag gibt’s jetzt am Montag noch ein internes Abschiedsessen, ehe die Abschlussgespräche mit den Spielern folgen.