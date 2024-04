Bald 85! Aber Fanklub-Opa verpasst kein KAC-Spiel

„Wünsche mir zum Geburtstag einen Sieg“

Lachen will er auch am heutigen Freitag, wenn der KAC im alles entscheidenden Spiel sieben gegen Salzburg in Klagenfurt um den Titel spielt. Denn Wieltsch will doppelt feiern: Genau am morgigen Samstag wird er 85 Jahre alt! „Klar wäre ein Triumph ein schönes Geschenk. Ich tippe auf einen knappen Sieg und wünsche mir ein 2:1!“