KAC läuft im Showdown 0:2-Rückstand hinterher

Bullen legten vor

Schon in den ersten Sekunden ging‘s hektisch hin und her, Schneider prüfte KAC-Goalie Dahm gleich, dieser wehrte aber ab. In Minute drei holte Haudum mit einem Super-Antritt das erste Powerplay für die Rotjacken heraus. Dieses blieb aber ohne Torerfolg. In Minute acht gab‘s dann den ersten Jubel – auf Salzburger Seite. Bully-Gewinn von Rymsha und Meyer versenkte den Puck genau im langen Kreuzeck zum 1:0 für die Bullen. Kurz darauf scheiterte Schneider erneut nach einem Solo.