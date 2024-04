Stadtrat: „Als Politiker arbeitet man immer viel“

Gerechtes Europa

Danach der Europa-Block, in dem Andreas Schieder & Co. über ein „soziales und gerechtes Europa“ reden durften. Vorhang zu – Vorhang auf für Andreas Babler, der vor allem eines war: laut. Viel Kritik an der Bundesregierung, Plädoyer für die Arbeitszeitverkürzung, Kampf gegen Erderhitzung und Teuerung. Sein Fazit: „Wir sind zurück! Wir gewinnen wieder Wahlen.“