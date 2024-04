„Gallisches Dorf“ und ein Neubeginn im Norden

Comeback in der 1. Klasse

Weniger euphorisch geht‘s 50 Kilometer entfernt zu. Beim SV Rottenmann gingen im Winter aus finanziellen Gründen sowie wegen Spielermangels die Lichter aus, die Oberliga-Nord-Mannschaft wurde aus der Liga genommen. Aktuell sind nur die Frauenmannschaft (Oberliga) sowie die Nachwuchsteams aktiv. Wie geht‘s weiter? „Montag, haben wir Jahreshauptversammlung, da besprechen wir die Zukunft“, sagt Obmann Alexander Dörfler. Der „Krone“ verriet er die Pläne vorab. „Wir wollen den Spielbetrieb zur neuen Saison in der 1. Klasse Enns wieder aufnehmen. Die Mannschaft wird aus regionalen Kickern bestehen, die unsere Nachwuchsteams durchlaufen haben und jetzt in den Erwachsenenfußball einsteigen.“ Wird man die Rottenmanner Zuschauer, verwöhnt von einstigen Landes- und Oberliga-Jahren, mit ins Boot holen können? Dörfler: „Das hoffe ich. Die Leute müssen sich fragen, was sie wollen: Geht‘s nur um die Liga, oder darum, dass in Rottenmann endlich wieder gekickt wird?“