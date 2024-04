Auch nach Trainerwechsel ist Liefering erfolgreich

Eine müde Partie wurde zum Schluss doch noch spannend. Liefering gewann beim Trainerdebüt von Daniel Beichler in Leoben mit 2:1. Zum Matchwinner der Zweitliga-Partie avancierte Tormann Jonas Krumrey, der beim Stand von 0:0 in der 56. Minute einen Elfmeter hielt. Raphael Hofer verursachte diesen kurz zuvor durch ein unnötiges Foul. „Das ist mein Job. Ist schön, wenn man dann noch gewinnt“, schmunzelte der Elferkiller. Zuvor war das Premierenspiel von Beichler sehr träge. Leoben kam zu der einen oder anderen guten Gelegenheit, in Zählbares ummünzen konnten sie es aber trotzdem nicht. Von Liefering kam offensiv – bis auf einen Stangenschuss von Moussa Yeo – aber genau so wenig. Teils auch wegen dem Schuhwerk, wegen dem die Salzburger oft ausrutschten.