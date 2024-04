Neuer Liefering-Trainer trägt zwei Klubs im Herzen

Wie gehen Sie Ihre Arbeit mit einer Mannschaft, die im Frühjahr bisher sehr erfolgreich war, an?

Es ist ein echt cooles Fundament da, eine intakte Truppe. Im Frühjahr waren die Ergebnisse richtig lässig. Im Spiel an sich hast du als Trainer ein paar Ansichten. Ich will nichts umwerfen, aber den einen oder anderen Impuls reinbringen. Ich will eine gute Mischung reinbringen im Austausch mit den Jungs. Meine eigene Note soll man auch erkennen.