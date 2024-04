Tausende Israelis protestierten für Geisel-Deal

Rund um die Küstenstadt Tel Aviv haben jetzt etliche Israelis für einen Geisel-Deal mit der Hamas demonstriert. Laut der örtlichen Zeitung „Times of Israel“ wurde eine Menschenkette gebildet, die rund 85 Kilometer lang war. Das Forum der Geisel-Angehörigen gab an, dass Tausende Israelis an der Aktion teilgenommen hätten.