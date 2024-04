„Krise“ in Verhandlungen über neue Waffenruhe

Weniger als 100 Geiseln am Leben?

Bei dem Hamas-Massaker Anfang Oktober waren ungefähr 250 Menschen in das Küstengebiet verschleppt worden. Ein Teil davon wurde nach Verhandlungen freigelassen. Israels Regierung war bisher davon ausgegangen, dass noch knapp 100 Geiseln am Leben sind. Nun wird aber befürchtet, dass deutlich mehr tot sein könnten.