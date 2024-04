Wieder eine Panne von Wasserstoffbus in Villach

Wieder einmal länger warten mussten Fahrgäste im Villacher Linienverkehr. Betroffen waren im jüngsten Fall Mädchen und Buben der Volksschule in Maria Gail. Ihr Bus kam am Donnerstagnachmittag mit einer halben Stunde Verspätung. Die Ursache für diese Panne war einmal mehr ein Wasserstoffbus. Das mit modernster Technik ausgestattete Fahrzeug hatte während der Fahrt plötzlich den Geist aufgegeben und behinderte den Verkehr in der Industriestraße.