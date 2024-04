Regi van Acker kehrt nach Bregenz zurück

Van Acker war zuletzt in seiner Heimat tätig, im Februar hatte er sein Engagement beim Viertligisten Eendracht Aalst beendet. Davor war der Trainer bei mehreren Zweitligisten in Belgien tätig. In Bregenz freut man sich über die Rückkehr des Ex-Trainers. „Wir brauchen jemanden, der den Verein kennt und wieder Ruhe reinbringen kann", sagt Zivanovic.