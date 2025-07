Bühne frei für das große Spektakel am Bodensee!

Die Festspiel-Eröffnung ist das gesellschaftliche Highlight schlechthin in Vorarlberg. Einer der seltenen Anlässe, zu denen man sich so richtig in Schale werfen kann. Beim Schaulaufen der mehr oder weniger ausgeprägten Eitelkeiten gab es allerdings auch schon mehr zu sehen. Die Promi-Dichte war in den vergangenen Jahren deutlich höher, insbesondere die Bundespolitik lässt heuer ein wenig aus.