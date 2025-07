„Kassenfusion muss dringend repariert werden“

An der misslungenen Kassenzentralisierung festzuhalten und nur hier und dort an einer Schraube zu drehen, könne das gescheiterte System nicht retten. „Patienten sowie Vertragsärzte brauchen autonome, regionale Länderkassen als direkte Ansprechpartner vor Ort. Nur so können gemeinsame, pragmatische und funktionierende Lösungen, die auf die lokalen Bedürfnisse abgestimmt sind, erzielt werden.“