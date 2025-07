Teilnehmer betrunken: Sturzorgie bei Radrennen

Erst ordentlich bechern und dann im Rahmen eines Radrennens die kurvige Tobelstraße zwischen Alberschwende und Schwarzach bewältigen – das versteht man wohl unter einer klassischen Schnapsidee. So geschehen bei einem Vintage-Radrennen am Samstagabend in Vorarlberg. Was nicht gut gehen konnte, ging dann auch nicht gut, quasi im Minutentakt mussten die Rettungskräfte ausrücken.