Lappen von belgischem Biker-Quartett einkassiert

Am Samstag gesellte sich dann noch ein ungarischer Pkw-Lenker in die Reihe der Raser. Die Polizei stoppte den 40-Jährigen, nachdem er mit seiner schwangeren Frau und einem Kleinkind mit 139 Sachen durch eine 80er-Zone in Langen bei Bregenz gebrettert war. Auch der Ungar wird seinen Führerschein so schnell nicht wiedersehen.