Die allgegenwärtige Gefahr durch Giftpflanzen

Eine rote Frucht an einem Baum, eine orangefarbene Beere an einem Strauch – auch wenn die Früchte geradezu zum Kosten verführen, sollte man die Finger davon lassen, sofern man sie nicht zweifelsfrei identifizieren kann. „Gerade bei Kleinkindern gilt besondere Aufmerksamkeit, da diese gerne Dinge in den Mund nehmen. Nicht nur in der freien Natur, auch im heimischen Garten, auf dem Balkon oder in der Wohnung selbst gibt es Pflanzen, die für den Menschen giftig sind“, betont Mario Amann, Geschäftsführer von „Sicheres Vorarlberg“. Folgendes gilt es in Sachen Giftpflanzen zu beachten und zu wissen.