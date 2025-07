Die Wahrheit kommt erst ans Licht

„Wir haben bislang in der Vorbereitung gute Spiele abgeliefert. Vor allem die Duelle mit den Schweizer Klubs Basel und jetzt Luzern waren Standortbestimmungen“, sagt Kapitän Lukas Jäger. Der aber gleichzeitig vor zu viel Euphorie warnt: „Es sind nur Testspiele, das wahre Leistungsvermögen zeigt sich erst in den Meisterschaftsspielen. Wir haben auch noch Luft nach oben. Bei einigen Umschaltaktionen gegen uns waren wir nicht immer gut sortiert. Und die Chancenauswertung muss auch noch besser werden. Trotzdem haben die Stürmer mit ihren geschossenen Toren mit Sicherheit viel an Selbstvertrauen dazu gewonnen.“