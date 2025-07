Emco-Chef: „Ziel ist die Mitarbeiter zu halten“

Der Halleiner Maschinenbauer Emco will nach dem Großbrand in der Vorwoche wieder in die Spur finden. Wie berichtet, will man mit Kurzarbeit die brand-bedingten Engpässe überwinden – erste Gespräche dazu fanden am Freitag zwischen Geschäftsführer, AMS und Gewerkschaft statt. Sowohl die Firmenleitung als auch die Arbeitnehmervertretung äußerten sich positiv: „Wir brauchen noch ein paar Gespräche, aber bislang war es sehr konstruktiv“, teilt Thomas Koch von der GPA mit. Etwaige Einschnitte, wie Kündigungen, scheinen kein Thema zu sein: „Jeder will, dass das Unternehmen wieder läuft“, so Koch.