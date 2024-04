Taxifahrer halfen mit: Zwei Tatverdächtige gefasst

Schon in den Nächten auf Donnerstag, Freitag und Samstag sind bei sechs Taxis in der Stadt Salzburg die Fenster eingeschlagen worden. Die Beute war jeweils nur niedrig, jedoch entstand erheblicher Schaden an den Autos. Die Autos waren im Salzburger Stadtteil Salzburg Süd sowie in einer Tiefgarage in Lehen abgestellt. Die Taxifahrer sprechen von 100 Einbrüchen in letzter Zeit.