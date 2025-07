„Das war der schönste Tag in meinem Leben“

Den 7. Juni 2025 wird Austria Salzburgs Marinko Sorda nie vergessen. Um zwei Uhr in der Nacht weckte ihn seine hochschwangere Frau. „Sie hat mir gesagt, dass es bald losgeht. Die Geburt ist dann gut verlaufen“, erinnert sich der 29-Jährige. Der Heimweg danach war eine Herausforderung: „Ich habe wegen des Staus auf der Autobahn zwei Stunden gebraucht und nur gehofft, dass sich alles ausgeht“, blickte der Pucher lachend zurück. Schließlich stand um 17 Uhr das Heimspiel gegen Schwaz an, in dem die Violetten den Aufstieg in die 2. Liga endgültig fixieren wollten. „Emotional war ich schon voll ausgelaugt, dann war auch noch das Spiel richtig zach“, sagt Sorda, der wie gegen Imst im Mai (Doppelpack beim 3:2) den entscheidenden Treffer beisteuerte. Per Freistoß in Minute 88.