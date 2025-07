Del Toro holt 3. Etappe ++ Großschartner Gesamt-1.

Beim Start vor dem Schloss Hellbrunn hatte es am Vormittag zu regnen begonnen, recht bald war es ein regelrechtes Schütten. Die erste Bergwertung in Faistenau gewann Astana-Profi Nikolas Winokurow vor dem Tiroler Zangerle, dann drehte sich die Reihenfolge bei der zweiten Wertung in Fuschl am See um. Um die beiden hatte sich eine sechsköpfige Spitzengruppe formiert, die mehr als eine Minute Vorsprung auf das Hauptfeld hatte. Gefahren wurde zumeist in der Regenjacke.