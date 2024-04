Taxler auf Verbrecherjagd: „Rücken wieder aus“

„Das Ganze ist noch nicht vorbei“, ist sich Franz Manussiger (Name von der Redaktion geändert) sicher. Der Chauffeur geht davon aus, dass Vandalen es weiter auf Salzburger Taxis abgesehen haben. „Da ist eine Bande am Werk“, sagt Manussiger. In den vergangenen Wochen schlugen Verbrecher die Fensterscheiben von mehr als 100 Taxis ein. Die Beute war stets bescheiden, der Sachschaden riesig.