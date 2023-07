Achtung: Haie landen oft auf der Speisekarte

Einer der häufigsten Betrugsfälle mit Meeresfrüchten in Italien ist Hai, der als Schwertfisch ausgegeben wird - dabei sind Haiarten im Mittelmeer drastisch überfischt. Andererseits wird ganz unverblümt mit „Shark-Burger“ geworben - wie in Kroatien entdeckt. Auch wenn das Angebot an Fisch-Gerichten groß ist, empfiehlt die Umweltschutzorganisation daher, vermehrt zu vegetarischen Alternativen zu greifen, welche gerade in den Mittelmeerländern ebenso traditionell vorkommen: „Paella muss nicht immer mit Shrimps sein und auch eine vegetarische Pasta kann vorzüglich schmecken - es gibt viele traditionelle Gerichte, denen keine Zerstörung des Mittelmeers anhaftet“, sagt Niedermüller.